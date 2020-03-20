З 15 підозр на коронавірус в Івано-Франківську 9 не підтвердилися, проте є всі підстави для введення надзвичайної ситуації в регіоні і, можливо, надзвичайного стану в країні.

Джерело: заява в телеефірі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, яку передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "З 15 підозр, на щастя, 9 не підтвердилися, з них - троє жителів Івано-Франківська".

Деталі: Разом з тим мер підкреслив, що факт підтвердження зараження COVID-19 у жінки, яка померла, є "тривожним сигналом". "Я вважаю, що уряд повинен ввести в Івано-Франківській області спочатку надзвичайну ситуацію, а також я вважаю, що при певних обставинах необхідно вводити надзвичайний стан в окремих регіонах або в цілій Україні", - сказав Марцінків.

Він нагадав, що надзвичайний стан може ввести президент своїм указом при узгодженні з Верховною Радою.

У новині уточнена загальна кількість підозр, які лишаються на перевірці.



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