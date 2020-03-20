Из 15 подозрений на коронавирус в Ивано-Франковске 9 не подтвердились, однако есть все основания для введения чрезвычайной ситуации в регионе и, возможно, чрезвычайного положения в стране.

Источник: заявление в телеэфире мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, которое передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Из 15 подозрений, к счастью, 9 не подтвердились, из них – трое жителей Ивано-Франковска".

Детали: Вместе с тем мэр подчеркнул, что факт подтверждения заражения COVID -19 у женщины, которая умерла, является "тревожным сигналом". "Я считаю, что правительству следует ввести в Ивано-Франковской области сначала чрезвычайную ситуацию, а также я считаю, что при определенных обстоятельствах необходимо вводить чрезвычайное положение в отдельных регионах или в целой Украине", - сказал Марцинкив.

Он напомнил, что чрезвычайное положение может ввести президент своим указом при согласовании с Верховной Радой.

В новости уточнено общее количество подозрений, которые остаются на проверке.

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