Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

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П'ятниця, 20 березня 2020, 19:23

Результати тестів підтвердили смерть третьої громадянки України від коронавірусу нового типу в Італії. 

Про це "Європейській правді" стало відомо від власних джерел.

Відомо, що українка померла у місті Бергамо раніше, але результати аналізів на коронавірус прийшли тільки у п’ятницю після обіду. Жінці було 60 років.

Зазначимо, в Італії запроваджено порядок, за яким тести на COVID-19 тепер проводять після смерті. Тож підтвердження зараження вірусом надходить лише за кілька днів після фактичної смерті людини.

Раніше у п’ятницю стало відомо про смерть іншої громадянки України -  жінки 1958 року народження, яка померла у провінції Бергамо. 

13 березня стало відомо про смерть першої громадянка України,  Раїси Малишевої, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, 19 березня Італія випередила Китай за кількістю загиблих від вірусу - в країні померли вже 3405 людей.

Теми: коронавірус Італія Covid-2019


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