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Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии

Пятница, 20 марта 2020, 18:23
Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии

Результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса нового типа в Италии.

Об этом "Европейской правде" стало известно от собственных источников.

Известно, что украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу после обеда. Женщине было 60 лет.

Италия опередила Китай по числу погибших от коронавируса

Отметим, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.

Ранее в пятницу стало известно о смерти второй гражданки Украины – женщины 1958 года рождения, которая умерла в провинции Бергамо.

13 марта стало известно о смерти первой гражданки Украины, Раисы Малышевой, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Напомним, 19 марта Италия опередила Китай по количеству погибших от вируса – в стране умерли уже 3405 человек.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Темы: коронавирусИталияCovid-2019
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