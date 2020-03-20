Поїзд "4 столиці" виконає спецрейс для повернення додому українців

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П'ятниця, 20 березня 2020, 19:31

Укрзалізниця призначила на 21 березня рейс поїзда № 31/32 Київ — Мінськ - Рига - Вільнюс та зворотно для повернення до своїх країн громадян України, Білорусі, Литви та Латвії, котрі не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Вказаний поїзд вивезе із Києва на Батьківщину усіх бажаючих громадян Білорусі, Литви та Латвії, а назад доставить в Україну її громадян із Литви та Латвії.

Поїзд відправиться із Києва 21 березня о 12:55, прибуде до Мінська о 00:05 22 березня, до Вільнюса о 03:48 та до Риги – о 08:29 22 березня. Назад поїзд відправиться 22 березня о 19:40 із Риги та зробить зупинки для посадки пасажирів у Шауляї - о 21:58, Вільнюсі – о 00:30 23 березня, прибуде до Києва о 16:42.

Що було раніше: 20 березня до Києва прибуло два спецпотяги з Польщі

Українська правда
Теми: Укрзалізниця коронавірус карантин


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