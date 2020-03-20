У Києві вже 49 порушень карантину: поліція назвала найпопулярніші

Київські поліцейські задокументували 49 випадків порушення протиепідемічних заходів, введених через коронавірус.

Джерело: повідомлення на сайті столичної поліції

Деталі: Відносно усіх порушників складено 49 адміністративних протоколів за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У поліції розповіли, що більшість недотримання правил карантину - це порушення правил пасажирських перевезень, а також заклади торгівлі та громадського харчування, які не припинили свою діяльність.

Поліцейські попросили громадян, у разі виявлення порушень умов карантину, повідомляти на спецлінію 102.

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