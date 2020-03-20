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В Киеве уже 49 нарушений карантина: полиция назвала самые популярные

Пятница, 20 марта 2020, 19:14
В Киеве уже 49 нарушений карантина: полиция назвала самые популярные

Киевские полицейские задокументировали 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Источник: сообщение на сайте столичной полиции

Детали: В отношении всех нарушителей составлены 49 административных протоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

В полиции рассказали, что большинство несоблюдений правил карантина - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также заведения торговли и общественного питания, которые не прекратили свою деятельность.

Полицейские попросили граждан в случае выявления нарушений условий карантина, сообщать на спецлинию 102.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевкарантин
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