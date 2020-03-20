Коронавірус в Україні: МОЗ хоче залучити студентів-медиків на допомогу лікарям

Міністерство охорони здоров’я розглядає варіант залучення студентів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Ляшка: "Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб підсилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям".

Деталі: Він запевнив, що превентивні заходи дозволять забезпечити можливість надання медичної допомоги тим групам, які будуть найбільше їх потребувати.