Коронавірус в Україні: МОЗ хоче залучити студентів-медиків на допомогу лікарям
Міністерство охорони здоров’я розглядає варіант залучення студентів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова Ляшка: "Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб підсилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям".
Деталі: Він запевнив, що превентивні заходи дозволять забезпечити можливість надання медичної допомоги тим групам, які будуть найбільше їх потребувати.