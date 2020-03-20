Коронавірус в Україні: МОЗ хоче залучити студентів-медиків на допомогу лікарям

1194 перегляди
П'ятниця, 20 березня 2020, 21:27

Міністерство охорони здоров’я розглядає варіант залучення студентів медичних університетів та інтернів для допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Ляшка: "Зараз відпрацьовується можливість залучення додатково, щоб підсилити медиків, студентів 5-6 курсів, а також інтернів, і ми будемо вживати заходів для того, щоб залучити їх на допомогу лікарям".

Деталі: Він запевнив, що превентивні заходи дозволять забезпечити можливість надання медичної допомоги тим групам, які будуть найбільше їх потребувати.

Українська правда
Теми: коронавірус карантин МОЗ студенти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новини 20 березня: перше одужання, надзвичайна ситуація 20 березня 2020, 21:18
У разі смерті від коронавірусу нардепів замінять наступними за списками – Потураєв 20 березня 2020, 20:43
Зеленський домовився: італійський чартер поверне українців з Риму додому 20 березня 2020, 20:39
Усі новини
Головні новини
Ще 2 хворих на коронавірус в Україні
Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії
У місті, де померла хвора на коронавірус, ще 6 підозр
У Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

поради

10 порад, як ефективно працювати з дому