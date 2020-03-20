Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

656 просмотров
Пятница, 20 марта 2020, 21:27

Министерство здравоохранения рассматривает вариант привлечения студентов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам".

Детали: Он заверил, что превентивные меры позволят обеспечить возможность оказания медицинской помощи тем группам, которые будут больше всего в этом нуждаться.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Минздрав студенты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 20 марта: первое выздоровление, чрезвычайная ситуация 20 марта 2020, 21:18
В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам – Потураев 20 марта 2020, 20:43
Зеленский договорился: итальянский чартер вернет украинцев из Рима домой 20 марта 2020, 20:39
Все новости
Главные новости
Еще 2 больных коронавирусом в Украине
Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии
В городе, где умерла больная коронавирусом, еще 6 подозрений
В Киеве и еще двух областях объявили чрезвычайную ситуацию
Все новости
советы

Что приготовить на случай инфекционной больницы

тест

Готовы ли вы к встрече с коронавирусом?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів