Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

Министерство здравоохранения рассматривает вариант привлечения студентов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам".

Детали: Он заверил, что превентивные меры позволят обеспечить возможность оказания медицинской помощи тем группам, которые будут больше всего в этом нуждаться.