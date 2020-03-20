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Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

Пятница, 20 марта 2020, 20:27
Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам

Министерство здравоохранения рассматривает вариант привлечения студентов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Ляшко: "Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам".

Детали: Он заверил, что превентивные меры позволят обеспечить возможность оказания медицинской помощи тем группам, которые будут больше всего в этом нуждаться.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинМинздравстуденты
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