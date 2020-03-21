Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея випустила в Японське море балістичні ракети

Субота, 21 березня 2020, 04:28

За словами військових Південної Кореї, КНДР запустила в Японське море дві балістичних ракети.

Джерело: BBC

Деталі: Ракети виявились снарядами малої дальності. У Південній Кореї заявили, що слідкують за ситуацією на випадок додаткових ударів. Дії ж свого сусіда військові назвали "вкрай недоречними" на тлі пандемії COVID-19. 

Берегова охорона Японії підтвердила, що ракети приземлились за межами її виключної економічної зони. 

На початку місяця північнокорейські військові вже випустили декілька ракет. Тоді ж США та Китай закликали Пхеньян повернутись до перемовин щодо припинення ядерних та ракетних програм.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяПівденна Кореяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: