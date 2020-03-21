Північна Корея випустила в Японське море балістичні ракети

За словами військових Південної Кореї, КНДР запустила в Японське море дві балістичних ракети.

Джерело: BBC

Деталі: Ракети виявились снарядами малої дальності. У Південній Кореї заявили, що слідкують за ситуацією на випадок додаткових ударів. Дії ж свого сусіда військові назвали "вкрай недоречними" на тлі пандемії COVID-19.

Берегова охорона Японії підтвердила, що ракети приземлились за межами її виключної економічної зони.

На початку місяця північнокорейські військові вже випустили декілька ракет. Тоді ж США та Китай закликали Пхеньян повернутись до перемовин щодо припинення ядерних та ракетних програм.