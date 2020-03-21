Північна Корея випустила в Японське море балістичні ракети

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Субота, 21 березня 2020, 04:58

За словами військових Південної Кореї, КНДР запустила в Японське море дві балістичних ракети.

Джерело: BBC

Деталі: Ракети виявились снарядами малої дальності. У Південній Кореї заявили, що слідкують за ситуацією на випадок додаткових ударів. Дії ж свого сусіда військові назвали "вкрай недоречними" на тлі пандемії COVID-19. 

Берегова охорона Японії підтвердила, що ракети приземлились за межами її виключної економічної зони. 

На початку місяця північнокорейські військові вже випустили декілька ракет. Тоді ж США та Китай закликали Пхеньян повернутись до перемовин щодо припинення ядерних та ракетних програм.

Українська правда
Теми: Північна Корея Південна Корея ядерна зброя


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