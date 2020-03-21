Северная Корея выпустила в Японское море баллистические ракеты

По словам южнокорейских военных, КНДР запустила в Японское море две баллистических ракеты.

Источник: BBC

Детали: Ракеты оказались снарядами малой дальности. В Южной Корее заявили, что следят за ситуацией на случай дополнительных ударов. Действия же своего соседа военные назвали "крайне неуместными" на фоне пандемии COVID-19.

Береговая охрана Японии подтвердила, что ракеты приземлились за пределами ее исключительной экономической зоны.

В начале месяца северокорейские военные уже выпустили несколько ракет. Тогда же США и Китай призвали Пхеньян вернуться к переговорам о прекращении ядерных и ракетных программ.