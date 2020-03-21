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До 7 морозу: ДСНС попереджає про похолодання

Субота, 21 березня 2020, 08:23
До 7 морозу: ДСНС попереджає про похолодання

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про відчутне зниження температури повітря в Україні.

Джерело: сайт ДСНС

 

Дослівно: За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла.

Деталі: 22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий), та опадами.

Зокрема, у західних, північних, центральних та Харківській областях прогнозують дощ та мокрий сніг. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. У південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.

 

В Карпатах 21-22 березня значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

 

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Українська правда
Теми: погодаДСНС
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