До 7 морозу: ДСНС попереджає про похолодання

2281 перегляд
Субота, 21 березня 2020, 09:23

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про відчутне зниження температури повітря в Україні.

Джерело: сайт ДСНС

 

Дослівно: За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла.

Деталі: 22-23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий), та опадами.

Зокрема, у західних, північних, центральних та Харківській областях прогнозують дощ та мокрий сніг. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця. У південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.

 

В Карпатах 21-22 березня значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

 

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.

Українська правда
Теми: погода ДСНС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україну забіжить арктичне повітря 20 березня 2020, 11:54
В Україні похолодає: днями випаде мокрий сніг та дощ 19 березня 2020, 22:42
День весняного рівнодення ще з теплом, а субота принесе холод і сніг 19 березня 2020, 15:08
Усі новини
Головні новини
Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан
Коронавірус на Тернопільщині: хворий виявився священником
У США та Італії за добу більше 5 тисяч випадків COVID-19
У Чернівцях дітям до 14 років заборонили виходити надвір без батьків
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

ТаблоID

Світові селебріті, які зробили пожертви для подолання пандемії коронавірусу і її наслідків