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До 7 мороза: ГСЧС предупреждает о похолодании

Суббота, 21 марта 2020, 08:23
До 7 мороза: ГСЧС предупреждает о похолодании

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ощутимом снижении температуры воздуха в Украине.

Источник: сайт ГСЧС

 

Дословно: По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем ​​до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем ​​до 2-7° тепла.

Детали: 22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) и осадками.

В частности, в западных, северных, центральных и Харьковской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

 

В Карпатах 21-22 марта значительный снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

 

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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