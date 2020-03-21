У Туреччині кількість заражень коронавірусом підскочила вдвічі

У Туреччині за добу зафіксували 311 нових заражень коронавірусом, що означає збільшення загальної кількості інфікованих майже вдвічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Крім того, Туреччина підтвердила ще п'ять смертей від нового коронавірусу пізно ввечері 20 березня, загальне число померлих збільшилося до дев'яти.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що причиною смерті стали літні і вразливі пацієнти.

Він додав, що 311 з 3656 тестів, проведених за останні 24 години, дали позитивний результат, в результаті чого загальна кількість пацієнтів досягла 670 після 359 станом на вечір четверга.

"Ми не повинні проявляти поблажливість ні на одну мить в наших зусиллях", - сказав він.

Президент Туреччини видав указ від 20 березня відкласти всі наукові, культурні та художні заходи до кінця квітня в черговій спробі приборкати поширення вірусу.

Як повідомлялося, Туреччина, яка шантажувала ЄС відкритими кордонами і погрозами "завалити" Європу біженцями, закриває пункти пропуску в рамках заходів боротьби з пандемією коронавірусу.