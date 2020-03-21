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В Турции количество заражений коронавирусом возросло вдвое

Суббота, 21 марта 2020, 10:03
В Турции количество заражений коронавирусом возросло вдвое

В Турции за сутки зафиксировали 311 новых заражений коронавирусом, что означает увеличение общего числа инфицированных почти вдвое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Кроме того, Турция подтвердила еще пять смертей от нового коронавируса поздно вечером 20 марта, общее число умерших увеличилось до девяти.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что жертвами стали пожилые и уязвимые пациенты.

Он добавил, что 311 с 3656 тестов, проведенных за последние 24 часа, дали положительный результат, в результате чего общее количество пациентов достигло 670 после 359 по состоянию на вечер четверга.

"Мы не должны проявлять снисходительность ни на один миг в наших усилиях", - сказал он.

Президент Турции издал указ от 20 марта отложить все научные, культурные и художественные мероприятия до конца апреля в очередной попытке обуздать распространение вируса.

Как сообщалось, Турция, которая шантажировала ЕС открытыми границами и угрозами "завалить" Европу беженцами, закрывает пункты пропуска в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

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Темы: Турциякоронавирус
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