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Аваков анонсував жорсткіші обмеження, наполягає на "повному карантині"

Субота, 21 березня 2020, 10:54
Аваков анонсував жорсткіші обмеження, наполягає на повному карантині

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що найближчими днями обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом COVID-19 стануть значно жорсткішими і наполягає на введенні "тотального карантину".

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими найближчими днями – це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!".

"Потрібно виграти час, щоб зараз не піддавалися хворобі якомога більше українців. Кожен день не позамежної напруги нашої перехідної, кульгаючої медичної системи – важливий!

І тому – тотальний повний карантин – моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади.

На даний момент у країні мають працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності!

Підприємства критичної промислової інфраструктури – інші повинні бути закриті, і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині! – про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!

Повинна бути проведена мобілізація ресурсів підприємств, організацій і установ та здійснено переорієнтацію окремих підприємств на виробництво необхідної продукції, такої як медпрепарати, обладнання.

Людям не виходити з дому, крім крайньої необхідності – це повинно стати жорстким правилом у найближчі дні! Заради тисяч і тисяч життів!

Уряд, президентський штаб готує такі варіанти для вирішення. Моя позиція зробити це якомога раніше".

Деталі: Аваков зазначив, що "зараз немає" жорсткого обмеження на переміщення громадян і штрафів за порушення цього обмеження.

Однак він попросив керівників компаній і підприємств, які не є критично важливими, перевести працівників на віддалений режим роботи і режим карантину.

Пряма мова: "Громадським транспортом зараз повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення. Решта – не виходити з дому!"

Доповнено: Пізніше Аваков додав до свого посту коментар про те, що з неділі "Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів". Деталей він не повідомив.

Українська правда

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Теми: Аваковкоронавірус
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