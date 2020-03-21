Аваков анонсировал жесткие ограничения, настаивает на "полном карантине"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что в ближайшие дни ограничительные меры в связи с коронавирусом COVID-19 станут значительно жестче и настаивает на введении "тотального карантина".

Источник: Аваков в Facebook

Прямая речь: "В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!".

"Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен!

И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти.

На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности!

Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!

Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней!

Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше".

Детали: Аваков отметил, что "сейчас нет" жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения.

Однако он попросил руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически необходимыми, перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина.

Прямая речь: "Общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома!"