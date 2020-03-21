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З Відня прибуде останній літак з українцями, які застрягли в Австрії

Субота, 21 березня 2020, 11:08
З Відня прибуде останній літак з українцями, які застрягли в Австрії

У суботу до Києва прибуде останній літак з українцями, які застрягли в Австрії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що це вже четвертий літак на цьому тижні.

"Сьогодні останній (четвертий за цей тиждень) літак на Київ. Буде повний (майже 200 пасажирів). Вчора домовилися з авіакомпанією SkyUp про два безкоштовні квитки для застряглих тут музикантів, яким грошей не вистачило (дякую!)" - написав Щерба на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що в аеропорту українцям допомагатиме віцеконсул Володимир Савченко.

"Ну і (звичайно!) вночі, коли квитків на останній літак вже не лишилося, отримали два звернення людей, які, схоже, весь цей час були у стані анабіозу: допоможіть вилетіти! Будемо щось думати" - додав посол.

Нагадаємо, 33 громадян України евакуювали з Відня бортом президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріякоронавірусавіа
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