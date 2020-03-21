Из Вены прибудет последний самолет с украинцами, которые застряли в Австрии

В субботу в Киев прибудет последний самолет с украинцами, которые застряли в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил, что это уже четвертый самолет на этой неделе.

"Сегодня последний (четвертый за эту неделю) самолет на Киев. Будет полный (почти 200 пассажиров). Вчера договорились с авиакомпанией SkyUp о двух бесплатных билетах для застрявших здесь музыкантов, которым денег не хватило (спасибо!)" - написал Щерба на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в аэропорту украинцам будет помогать вицеконсул Владимир Савченко.

"Ну и (конечно!) ночью, когда билетов на последний самолет уже не осталось, получили два обращения людей, которые, похоже, все это время были в состоянии анабиоза: помогите вылететь! Будем что-то думать", - добавил посол.

Напомним, 33 граждан Украины эвакуировали из Вены бортом президента.