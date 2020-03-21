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На Київщині продавали несертифіковані тести на коронавірус

Субота, 21 березня 2020, 12:10
На Київщині продавали несертифіковані тести на коронавірус
Фото Нацполіції

У Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем несертифікованих тестів на коронавірус.

Джерело: департамент кіберполіції НПУ

Деталі: Працівники Департаменту кіберполіції спільно з дільничними офіцерами поліції Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області викрили 38-річного мешканця Ірпеня, який займався продажем тестів на коронавірус.

Встановлено, що фігурант, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на коронавірус в одній із спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень.

Згідно із інформацією Міністерства охорони здоров'я України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. Крім цього, у Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вилучено близько трьохсот одиниць товару. За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу.

Українська правда

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Теми: поліціякоронавірусКиївська область
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