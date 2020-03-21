В Киевской области продавали несертифицированные тесты на коронавирус

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Суббота, 21 марта 2020, 13:10
Фото Нацполиции

В Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных тестов на коронавирус.

Источник: департамент киберполиции НПУ

Детали: Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на коронавирус.

Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на коронавирус в одной из групп. Цена одного такого теста составляла 750 гривен.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. Кроме этого, в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.

На мужчину составили админпротокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.

Украинская правда
Темы: полиция коронавирус Киевская область


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