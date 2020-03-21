У Києві з 23 березня для більшості закриють громадський транспорт

У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні в суботу

Пряма мова: "З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКХ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках. Також співробітники стратегічних підприємств.

Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні.

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства.

Всі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть".

Деталі: За словами Кличка, обмеження не стосуються особистого транспорту.

Він наголосив, що поліція повинна забезпечити дотримання введених обмежень і посилити охорону громадського порядку на вулицях міста.

Він також закликав киян залишатися вдома: "Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компаніями по вулицях".