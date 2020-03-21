У Києві з 23 березня для більшості закриють громадський транспорт

У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні в суботу

Пряма мова: "З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств.

Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні.

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки. Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства.

Всі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть".

Деталі: За словами Кличка, обмеження не стосуються особистого транспорту.

Він наголосив, що поліція повинна забезпечити дотримання введених обмежень і посилити охорону громадського порядку на вулицях міста.

Він також закликав киян залишатися вдома: "Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компаніями по вулицях".

Кличко попросив керівників установ і підприємств максимально перевести всіх працівників на дистанційну роботу.

Він також попросив уряд і Державну прикордонну службу посилити контроль за тим, щоб українці, які спецрейсами прибувають з-за кордону, перебували 14 днів у самоізоляції.

Пряма мова: "В ці дні, коли в Україну прибувають літаки з українцями з-за кордону, необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі. Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції.

За сигналами, що до нас доходять, людей в аеропорту про це не попереджають. Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотриманням ними рекомендацій".