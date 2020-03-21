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В Киеве с 23 марта для большинства закроют общественный транспорт

Суббота, 21 марта 2020, 13:22
В Киеве с 23 марта для большинства закроют общественный транспорт

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении в субботу

Прямая речь: "С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.

Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска. Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия.

Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут".

Детали: По словам Кличко, ограничения не касаются личного транспорта.

Он отметил, что полиция должна обеспечить соблюдение введенных ограничений и усилить охрану общественного порядка на улицах города.

Он также призвал киевлян оставаться дома: "Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам".

Кличко попросил руководителей учреждений и предприятий максимально перевести всех работников на дистанционную работу.

Он также попросил правительство и Государственную пограничную службу усилить контроль за тем, чтобы украинцы, спецрейсами прибывающие из-за границы, находились 14 дней в самоизоляции.

Прямая речь: "В эти дни, когда в Украину прибывают самолеты с украинцами из-за рубежа, необходим строгий контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме. Иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции.

По сигналам, которые до нас доходят, людей в аэропорту об этом не предупреждают. Я призываю усилить контроль за информированием пассажиров и соблюдением ими рекомендаций".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

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