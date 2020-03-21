Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія запроваджує надзвичайний стан

Субота, 21 березня 2020, 14:10
Грузія запроваджує надзвичайний стан

У Грузії на 1 місяць запроваджується надзвичайний стан.

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання Координаційної ради з реагування на поширення корона вірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

За словами прем’єра, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам в 3000 ларі (870 євро), юридичним особам - 15 тис. ларі (4350 євро).

Ті ж дії повторно викличуть кримінальну відповідальність строком до трьох років.

Під час надзвичайного стану у Грузії діятимуть наступні обмеження:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил будуть застосовані санкції. На міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

Встановлюються інші терміни та правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право в разі необхідності, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності і використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

Обмежується збір більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

У разі необхідності уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги та продукти першої необхідності.

Офіційно НС в Грузії буде введений в суботу ввечері, після його затвердження в парламенті.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: