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Грузия вводит чрезвычайное положение

Суббота, 21 марта 2020, 14:10
Грузия вводит чрезвычайное положение

В Грузии на 1 месяц вводится чрезвычайное положение.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания Координационного совета по реагированию на распространение корона вируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

По словам премьера, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. За нарушение вводится административная ответственность - физическим лицам в 3000 лари (870 евро), юридическим лицам - 15 тыс. лари (4350 евро).

Те же действия повторно вызовут уголовную ответственность сроком до трех лет.

Во время чрезвычайного положения в Грузии будут действовать следующие ограничения:

За нарушение режима изоляции или карантина лица будут принудительно переведены до соответствующего учреждения, за нарушение правил будут применены санкции. На международное пассажирское сообщение устанавливаются ограничения, кроме грузовых перевозок.

Устанавливаются другие сроки и правила предоставления государственных услуг. Правительства Грузии будет предоставлено право в случае необходимости, с целью карантинной изоляции для медицинских целей, ограничить право собственности и использование имущества физических или юридических лиц и материальные средства.

Ограничивается сбор более чем 10 человек. Правительство вправе ограничить частным организациям, бизнес-структурам или поручить им выполнение конкретной деятельности.

В случае необходимости правительство обеспечит регулирование цен на медикаменты, медицинские услуги и продукты первой необходимости.

Официально ЧП в Грузии будет введено в субботу вечером, после его утверждения в парламенте.

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