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Мер Перемишля обурився організацією повернення українців додому

Субота, 21 березня 2020, 15:20
Мер Перемишля обурився організацією повернення українців додому

Мер Перемишля Войцех Бакун назвав скандальною організацію повернення українців на батьківщину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Nowiny24.pl.

Повідомляється ніч з четверга на п'ятницю сотні українців, які хотіли скористатися потягами для повернення додому, з'явилися в Перемишлі, в основному в районі залізничного вокзалу. Це здивувало місцевих жителів, які дисципліновано виконували рекомендації щодо самоізоляції і були обурені появою в центрі сотень людей.

Така ситуація обурила і мера Перемишля Войцеха Бакуна.

"Спочатку інформація про таку акцію надходить у відомство в четвер вдень, що перший потяг в Україну відправиться 20 березня близько 2.30 ночі. Наступні чотири потяги відправляться в п'ятницю вдень. Ми зв'язалися з усіма службами, щоб з'ясувати, хто відповідає за організацію та забезпечення безпеки кількох тисяч людей, і єдина відповідь - "хтось".

Скандал, щоб в епоху заходів безпеки, які ми запроваджуємо, закликів до жителів, дезінфекції і т.д. хтось абсолютно неконтрольованим чином організував в місті перебування декількох тисяч людей. І все це в період, коли ми забороняємо дітям виходити з будинків і самі істотно обмежуємо свою діяльність."- заявив Бакун.

При цьому він стверджує, що місцева влада нібито пропонувала свою допомогу в організації перевезення українців, забезпечення їх водою і сухпайками, але "навіть не було з ким розмовляти".

Мер також попередив мешканців Перемишля утриматись від відвідин району вокзалу, бо там перебуватиме велика кількість людей.

На зауваження відреагував посол України у Польщі Андрій Дещиця.

 

"В кризовій ситуації іноді ми повинні діяти швидко і одночасно ефективно. Ми шкодуємо, що повідомили вам про це офіційно вчора до полудня, а не за місяць до цього. Ми діємо в режимі реального часу і в ситуації реальної війни. У той же час хочемо подякувати від імені всіх українців, що міські служби, прикордонна і залізнична служби в Перемишлі працюють дуже ефективно - спокійно і, найголовніше, без паніки, надаючи всю необхідну допомогу і сприяння під час реєстрації спеціальних поїздів на Україну" - заявив Дещиця.

Він також запевнив, що українці, які прибули до Перемишля, щоб сісти на потяг на Батьківщину, не порушували закон і не збиралися в групи більше 50 людей.

"І повірте, українці не загрожують здоров'ю містян, в тому числі і дітям, вони піклуються про власну і соціальну гігієну" - додав Дещиця.

Як повідомлялося, для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустили спеціальні поїзди за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакордонкоронавірус
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