Мэр Перемышля возмутился организацией возвращения украинцев домой
Мэр Перемышля Войцех Бакун назвал скандальной организацию возвращения украинцев на родину.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Nowiny24.pl.
Сообщается ночь с четверга на пятницу сотни украинцев, которые хотели воспользоваться поездами для возвращения домой, появились в Перемышле, в основном в районе железнодорожного вокзала. Это удивило местных жителей, которые дисциплинированно выполняли рекомендации по самоизоляции и были возмущены появлением в центре сотен людей.
Такая ситуация возмутила и мэра Перемышля Войцеха Бакуна.
"Сначала информация про такую акцию поступает в ведомство в четверг днем, что первый поезд в Украину отправится 20 марта около 2.30 ночи. Следующие четыре поезда отправятся в пятницу днем. Мы связались со всеми службами, чтобы выяснить, кто отвечает за организацию и обеспечение безопасности нескольких тысяч людей, и единственный ответ - "кто-то".
Скандал, чтобы в эпоху мер безопасности, которые мы вводим, призывов к жителям, дезинфекции и т. д. Кто-то абсолютно неконтролируемым образом организовал в городе пребывание нескольких тысяч людей. И все это в период, когда мы запрещаем детям выходить из домов и сами существенно ограничиваем свою деятельность."- заявил Бакун.
При этом он утверждает, что местная власть якобы предлагала свою помощь в организации перевозки украинцев, обеспечения их водой и сухпайками, но даже не было с кем разговаривать".
Мэр также предупредил жителей Перемышля воздержаться от посещения района вокзала, потому что там будет находиться большое количество людей.
На замечание отреагировал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
"В кризисной ситуации иногда мы должны действовать быстро и одновременно эффективно. Мы сожалеем, что сообщили вам об этом вчера официально до полудня, а не за месяц до этого. Мы действуем в режиме реального времени и в ситуации реальной войны. В то же время хотим поблагодарить от имени всех украинцев, что городские службы, пограничная и железнодорожная службы в Перемышле работают очень эффективно - спокойно и, самое главное, без паники, оказывая всю необходимую помощь и содействие во время регистрации специальных поездов на Украину" - заявил Дещица.
Он также заверил, что украинцы, прибывшие в Перемышль, чтобы сесть на поезд на родину, не нарушали закон и не собирались в группы более 50 человек.
"И поверьте, украинцы не угрожают здоровью горожан, в том числе и детям, они заботятся о собственную и социальную гигиену", - добавил Дещица.
Как сообщалось, для украинцев, которые застряли в Польше, 20 марта запустили специальные поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев.