Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму виявили коронавірус

Субота, 21 березня 2020, 15:57
В окупованому Криму виявили коронавірус

В окупованому Росією Криму підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у жителя півострова, який прибув з Франції.

Джерело: підконтрольний Росії так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Facebook

Деталі: За словами Аксьонова, чоловік перетинав "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.

При перетині кордону він не повідомив інформацію про перебування у країнах, в яких зафіксовано коронавірус.

Пряма мова: "Із симптомами ГРВІ він був госпіталізований до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно до чинного протоколу Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості.

Визначено коло осіб, з якими контактував хворий на території півострова. Дані особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: