В окупованому Криму виявили коронавірус

В окупованому Росією Криму підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції COVID-19 у жителя півострова, який прибув з Франції.

Джерело: підконтрольний Росії так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Facebook

Деталі: За словами Аксьонова, чоловік перетинав "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.

При перетині кордону він не повідомив інформацію про перебування у країнах, в яких зафіксовано коронавірус.

Пряма мова: "Із симптомами ГРВІ він був госпіталізований до медичного закладу за місцем проживання з дотриманням всіх заходів інфекційної безпеки, в окремий бокс. Результат підтверджений в установленому порядку. Пацієнт отримує необхідне лікування відповідно до чинного протоколу Міністерства охорони здоров'я. Стан хворого середнього ступеня тяжкості.

Визначено коло осіб, з якими контактував хворий на території півострова. Дані особи перебувають на ізоляції, за ними встановлено медичне спостереження, організовано лабораторне обстеження".

Довідка: Станом на 21 березня на території РФ виявили 306 випадків коронавірусу, з них один летальний.