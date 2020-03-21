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В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус

Суббота, 21 марта 2020, 15:57
В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус

В оккупированном Россией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции COVID-19 у жителя полуострова, прибывшего из Франции.

Источник: подконтрольный РФ так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook

Детали: По словам Аксенова, заболевший пересекал "государственную границу РФ" в автомобильном пункте пропуска.

При пересечении границы он не сообщил информацию о пребывании в странах, в которых зафиксирован коронавирус.

Прямая речь: "С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести.

Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование".

Украинская правда

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Темы: коронавирусКрым
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