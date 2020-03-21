Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Волині перший випадок коронавірусу – ЗМІ

Субота, 21 березня 2020, 16:13
На Волині перший випадок коронавірусу – ЗМІ

У мешканця Волинської областы виявлено інфікування коронавірусом COVID-19.

Джерело: "Волинські новини" з посиланням на главу департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського 

Пряма мова Ващенюка: "Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження". 

Пряма мова Морочковського: "Всі остаточні результати – після лабораторного дослідження". 

Деталі: Керівник медзакладу підтвердив інформацію про позитивні результати експрес-тесту, однак підкреслив, що він має значний відсоток похибки.

За даними ЗМІ, чоловік, що має підозру на інфікування – відомий бізнесмен, нещодавно повернувся з відпочинку у Франції, у нього була температура і сухий кашель. 

Нагадаємо, 

  • За даними МОЗ України, станом на 10:00 21 березня в Україні було підтверджено 41 випадок інфікування COVID-19, 3 з них летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків.
  • Регіони, в яких виявлено інфікування: Чернівецька область - 25 випадків, Житомирська область - 2 випадки, Київська область - 3 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки, Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, Харківська область - 1 випадок, м. Київ - 3 випадки. 

Теми: коронавірусВолинська областьздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: