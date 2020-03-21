На Волині перший випадок коронавірусу – ЗМІ

У мешканця Волинської областы виявлено інфікування коронавірусом COVID-19.

Джерело: "Волинські новини" з посиланням на главу департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського

Пряма мова Ващенюка: "Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження".

Пряма мова Морочковського: "Всі остаточні результати – після лабораторного дослідження".

Деталі: Керівник медзакладу підтвердив інформацію про позитивні результати експрес-тесту, однак підкреслив, що він має значний відсоток похибки.

За даними ЗМІ, чоловік, що має підозру на інфікування – відомий бізнесмен, нещодавно повернувся з відпочинку у Франції, у нього була температура і сухий кашель.

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