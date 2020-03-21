На Волині перший випадок коронавірусу – ЗМІ

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Субота, 21 березня 2020, 17:13

У мешканця Волинської областы виявлено інфікування коронавірусом COVID-19.

Джерело: "Волинські новини" з посиланням на главу департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського 

Пряма мова Ващенюка: "Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження". 

Пряма мова Морочковського: "Всі остаточні результати – після лабораторного дослідження". 

Деталі: Керівник медзакладу підтвердив інформацію про позитивні результати експрес-тесту, однак підкреслив, що він має значний відсоток похибки.

За даними ЗМІ, чоловік, що має підозру на інфікування – відомий бізнесмен, нещодавно повернувся з відпочинку у Франції, у нього була температура і сухий кашель. 

Нагадаємо, 

  • За даними МОЗ України, станом на 10:00 21 березня в Україні було підтверджено 41 випадок інфікування COVID-19, 3 з них летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків.
  • Регіони, в яких виявлено інфікування: Чернівецька область - 25 випадків, Житомирська область - 2 випадки, Київська область - 3 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки, Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, Харківська область - 1 випадок, м. Київ - 3 випадки. 

Теми: коронавірус Волинська область здоров'я


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