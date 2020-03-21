На Волині перший випадок коронавірусу – ЗМІ
У мешканця Волинської областы виявлено інфікування коронавірусом COVID-19.
Джерело: "Волинські новини" з посиланням на главу департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, керівника Волинської обласної інфекційної лікарні Руслана Морочковського
Пряма мова Ващенюка: "Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження".
Пряма мова Морочковського: "Всі остаточні результати – після лабораторного дослідження".
Деталі: Керівник медзакладу підтвердив інформацію про позитивні результати експрес-тесту, однак підкреслив, що він має значний відсоток похибки.
За даними ЗМІ, чоловік, що має підозру на інфікування – відомий бізнесмен, нещодавно повернувся з відпочинку у Франції, у нього була температура і сухий кашель.
Нагадаємо,
- За даними МОЗ України, станом на 10:00 21 березня в Україні було підтверджено 41 випадок інфікування COVID-19, 3 з них летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків.
- Регіони, в яких виявлено інфікування: Чернівецька область - 25 випадків, Житомирська область - 2 випадки, Київська область - 3 випадки, Донецька область - 1 випадок, Дніпропетровська область - 2 випадки, Івано-Франківська область - 2 випадки, Львівська область -1 випадок, Тернопільська область - 1 випадок, Харківська область - 1 випадок, м. Київ - 3 випадки.