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На Волыни первый случай коронавируса - СМИ

Суббота, 21 марта 2020, 16:13
На Волыни первый случай коронавируса - СМИ

У жителя Волынской областы выявлено инфицирование коронавирусом COVID-19.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на главу департамента здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, руководителя Волынской областной инфекционной больницы Руслана Морочковского

Прямая речь Ващенюка: "Результат экспресс-теста - положительный. Проводятся лабораторные исследования".

Прямая речь Морочковского: "Все окончательные результаты - после лабораторного исследования".

Детали: Руководитель медучреждения подтвердил информацию о положительных результатах экспресс-теста, однако подчеркнул, что он имеет значительный процент погрешности.

По данным СМИ, мужчина с подозрением на инфицирование - известный бизнесмен, который недавно вернулся с отдыха во Франции, у него была температура и сухой кашель.

Напомним, 

  • По данным Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 21 марта в Украине был подтвержден 41 случай инфицирования COVID-19, 3 из них летальные, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.
  • Регионы, в которых обнаружено инфицирование:  Черновицкая область - 25 случаев, Житомирская область - 2 случая, Киевская область - 3 случая, Донецкая область - 1 случай, Днепропетровская область - 2 случая, Ивано-Франковская область - 2 случая, Львовская область -1 случай Тернопольская область - 1 случай, Харьковская область - 1 случай, г. Киев - 3 случая.

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Темы: коронавирусВолынская областьздоровье
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