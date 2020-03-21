На Волыни первый случай коронавируса - СМИ

У жителя Волынской областы выявлено инфицирование коронавирусом COVID-19.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на главу департамента здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, руководителя Волынской областной инфекционной больницы Руслана Морочковского

Прямая речь Ващенюка: "Результат экспресс-теста - положительный. Проводятся лабораторные исследования".

Прямая речь Морочковского: "Все окончательные результаты - после лабораторного исследования".

Детали: Руководитель медучреждения подтвердил информацию о положительных результатах экспресс-теста, однако подчеркнул, что он имеет значительный процент погрешности.

По данным СМИ, мужчина с подозрением на инфицирование - известный бизнесмен, который недавно вернулся с отдыха во Франции, у него была температура и сухой кашель.

Напомним,