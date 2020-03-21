У МОЗ пояснили білборди про уникання контакту з тваринами

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що у світі немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин.

Джерело: роз'яснення МОЗ щодо агітаційних плакатів, які закликають уникати контактів з тваринами

Деталі: Після того, як у соцмережах стали публікувати білборди від імені Чернівецької міської ради та МОЗ про необхідність уникати контактів з тваринами через небезпеку коронавірусу, МОЗ пояснило, що інформаційні матеріали друкувалися в лютому.

Дослівно: "У мережі набирає обертів дискусія про лютневу інформаційну кампанію щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні. В ній, зокрема, йдеться про підтверджені МОЗ рекомендації уникати контактів з тваринами, які нібито можуть інфікувати людину.

У зв’язку з цим МОЗ України повідомляє: у світі справді немає лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом від домашніх тварин. Інформаційні матеріали, розроблені Червоним Хрестом, які друкувалися в лютому 2020 року, були погоджені попереднім складом МОЗ України та містили інформацію станом на кінець січня і лютого.

Новий склад МОЗ України на чолі з міністром Іллею Ємцем безперервно аналізує світові дослідження та динаміку поширення коронавірусу і вже з початку березня 2020 року роз’яснює, що важливе передусім дотримання гігієни та соціальної дистанції. Безпечна відстань під час поширення коронавірусної інфекції – від 1,5 метра.

Якщо ми тримаємо дистанцію з людьми задля запобігання поширенню коронавірусу, то варто дотримуватися тих самих норм і при вигулі домашніх улюбленців, уникати контакту з дикими тваринами, старанно виконувати всі гігієнічні заходи після контакту з домашніми і свійськими.

Треба не тільки самим ретельно мити руки з милом, а особливо ретельно обробляти лапи тварини після прогулянки. Також під час самих прогулянок рекомендуємо уникати багатолюдних місць".