В Минздраве объяснили билборды об избегании контакта с животными

Министерство здравоохранения заявляет, что в мире нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных.

Источник: разъяснение Минздрава в отношении билбордов, призывающих избегать контактов с животными

Детали: После того, как в соцсетях стали публиковать билборды от имени Черновицкого городского совета и Минздрава о необходимости избегать контактов с животными из-за опасности коронавируса, Минздрав пояснил, что информационные материалы печатались в феврале.

Дословно: "В сети набирает обороты дискуссия о февральской информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Украине. В ней, в частности, говорится о подтвержденных Минздравом рекомендациях избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать человека.

В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных. Информационные материалы, разработанные Красным Крестом, которые печатались в феврале 2020 года, были согласованы предыдущим составом МОЗ Украины и содержали информацию по состоянию на конец января и февраля.

Новый состав МОЗ Украины во главе с министром Ильей Емцем непрерывно анализирует мировые исследования и динамику распространения коронавируса и уже с начала марта 2020 года разъясняет, что важно прежде всего соблюдение гигиены и социальной дистанции. Безопасное расстояние во время распространения коронавирусной инфекции – от 1,5 метра.

Если мы держим дистанцию ​​с людьми для предотвращения распространения коронавируса, то следует придерживаться тех же норм и при выгуле домашних любимцев, избегать контакта с дикими животными, старательно выполнять все гигиенические мероприятия после контакта с домашними.

Надо не только самым тщательно мыть руки с мылом, а особенно тщательно обрабатывать лапы животного после прогулки. Также во время самых прогулок рекомендуем избегать многолюдных мест".