У Хорватії через коронавірус на місяць зупиняють громадський транспорт

У суботу Національний штаб цивільного захисту Хорватії прийняв рішення призупинити рух громадського транспорту, в тому числі трамваїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал n1info.

Рішення буде діяти з неділі, 22 березня.

Враховуючи значно збільшений ризик передачі коронавірусу при використанні громадського транспорту, Хорватія вирішила призупинити рух громадського транспорту на 30 днів.

"Тимчасовий захід стосується регулярного пасажирського транспорту загального користування, за винятком таксі, міжнародного сполучення, залізничного, трамвайного та інших видів громадського транспорту (канатні дороги, фунікулер)", - йдеться у постанові.