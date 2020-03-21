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В Хорватии из-за коронавируса на месяц остановят общественный транспорт

Суббота, 21 марта 2020, 16:54
В Хорватии из-за коронавируса на месяц остановят общественный транспорт

В субботу Национальный штаб гражданской обороны Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, в том числе трамваев,

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал n1info.

Решение будет действовать с воскресенья, 22 марта.

Учитывая значительно возросший риск передачи коронавируса при использовании общественного транспорта, Хорватия решила приостановить движение общественного транспорта на 30 дней.

"Временная мера касается регулярного пассажирского транспорта общего пользования, за исключением такси, международного сообщения, железнодорожного, трамвайного и других видов общественного транспорта (канатные дороги, фуникулер)", - говорится в постановлении.

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Темы: коронавирускарантинХорватияЕС
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