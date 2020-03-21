В Хорватии из-за коронавируса на месяц остановят общественный транспорт

1256 просмотров
Суббота, 21 марта 2020, 17:54

В субботу Национальный штаб гражданской обороны Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, в том числе трамваев,

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал n1info.

Решение будет действовать с воскресенья, 22 марта.

Учитывая значительно возросший риск передачи коронавируса при использовании общественного транспорта, Хорватия решила приостановить движение общественного транспорта на 30 дней.

"Временная мера касается регулярного пассажирского транспорта общего пользования, за исключением такси, международного сообщения, железнодорожного, трамвайного и других видов общественного транспорта (канатные дороги, фуникулер)", - говорится в постановлении.

Темы: коронавирус карантин Хорватия ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками 21 марта 2020, 18:05
В ночь на 22 марта прекратят движение через линию разграничения - ООС 21 марта 2020, 17:44
В Минздраве объяснили билборды об избегании контакта с животными 21 марта 2020, 17:29
Все новости
Главные новости
В ночь на 22 марта прекратят движение через линию разграничения - ООС
В Киеве с 23 марта для большинства закроют общественный транспорт
Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта – Аваков
Аваков анонсировал жесткие ограничения, настаивает на "полном карантине"
Все новости
здоровье

4 способа безопасных поздравлений во времена коронавируса

Лайфхаки

Как сделать так, чтобы от ношения маски не болели уши

Поиск по сайту
Архив
Весь архів