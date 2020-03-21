У Києві заборонили користуватися дитячими й спортивними майданчиками

У Києві з 21 березня заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Джерело: Протокол № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва"

Дослівно: "Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об’єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України у м. Києві забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях".

Деталі: Зазначається, що заборона вводиться "до покращення епідемічної ситуації".

Крім того, Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів КМДА доручено до 24 березня забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 млн грн на проведення заходів з проведення дезінфекції житлових багатоквартирних будинків.

Також вирішено обмежити доступ відвідувачів до приміщень ЦНАП, за винятком виключних випадків.

Рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. Києва. Головою комісії є мер Києва Віталій Кличко.

Що передувало: 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.