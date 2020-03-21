COVID-19: Лише в одному з регіонів Італії за добу загинули понад 500 людей

За минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий рекорд.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать добові звітах італійської влади про розвиток епідемії.

Лише у північноіталійському регіоні Ломбардія за останні 24 години, станом на 17:00 суботи, зафіксовано 546 смертей, пов'язаних із коронавірусом. Попередній "антирекорд" Ломбардії, встановлений у попередню добу, становив 381 загиблого.

Загалом по Італії за минулі 24 години зареєстровано 793 смерті через коронавірус. Таким чином, загальна кількість тих, хто помер із підтвердженим зараженням коронавірусом сягнула 4,825 осіб.

Напередодні в Італії також був зафіксований черговий рекорд смертності від коронавірусу: тоді загинуло 627 осіб.

Також минула доба поставила новий рекорд за кількістю підтверджених заражень, вона перевищила 50 тисяч осіб, наразі діагноз поставлений 53578 мешканцям. За добу ця кількість зросла на 6557 осіб. Найбільша кількість нових заражень діагностовано в Ломбардії 3251 людина.

Варто зауважити також, що за минулу добу суттєво зросла кількість тих, хто вилікувався – на 943 особи. Зараз їхня кількість по країні становить 6072 людини.

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