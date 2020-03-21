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COVID-19: В одном из регионов Италии за сутки погибли более 500 человек

Суббота, 21 марта 2020, 18:10
COVID-19: В одном из регионов Италии за сутки погибли более 500 человек

За минувшие сутки смертность от коронавируса в Италии установила новый "рекорд". 

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют суточные отчетах итальянских властей о развитии эпидемии.

Только в североитальянском регионе Ломбардия за последние 24 часа, по состоянию на 17:00 субботы, зафиксировано 546 смертей, связанных с коронавирусом.

Предыдущим "антирекордом" Ломбардии, установленным в предыдущие сутки, был 381 погибший. 

В целом по Италии за прошедшие 24 часа зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек.

Накануне в Италии был также зафиксирован очередной рекорд смертности от коронавируса: тогда погибли 627 человек.

Также минувшие сутки поставили еще один рекорд: количеству подтвержденных заражений превысило 50 000, сейчас диагноз поставлен 53578 жителям. За сутки это количество возросло на 6557 человек. Наибольшее количество новых заражений диагностировано в Ломбардии – 3251 человек.

Стоит заметить также, что за минувшие сутки существенно возросло количество тех, кто вылечился - на 943 человека. Сейчас их количество по стране составляет 6072.

Подробнее новости о ходе эпидемии читайте на тематической странице ЕвроПравды.

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