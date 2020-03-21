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У Києві 7 нових випадків коронавірусу – Кличко

Субота, 21 березня 2020, 18:52
У Києві 7 нових випадків коронавірусу – Кличко

У Києві в суботу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років".

Деталі: Загалом у столиці наразі 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.

За словами Кличка, восьмеро киян були інфіковані в європейських країнах – переважно у Франції та Німеччині. Два випадки – місцеве зараження від хворих із Житомирської області та Києва.

Із 10 хворих п‘ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші 5 – перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів.

Мер додав, що очікуються результати аналізів на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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