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В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко

Суббота, 21 марта 2020, 18:52
В Киеве 7 новых случаев коронавируса – Кличко

В Киеве в субботу зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин – 29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет".

Детали: Всего в столице сейчас 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

По словам Кличко, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больнице столицы. Остальные 5 – находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Мэр добавил, что ожидаются результаты анализов на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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