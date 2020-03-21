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ВР планує зібратися позачергово - вирішити, як працювати онлайн

Субота, 21 березня 2020, 18:59
ВР планує зібратися позачергово - вирішити, як працювати онлайн

Наступного тижня Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання щоб вирішити, як працювати в умовах карантину.

Джерела: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: У закритих чатах депутати фракції ведуть дискусії про те, чи можливо проводити засідання Верховної Ради дистанційно через відеоконференції.

Зокрема, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук уже подав законопроєкт про порядок проведення пленарних засідань та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференцій. Однак для ухвалення цього законопроєкту депутати мають фізично зібратися і прийняти його.

Також депутати обговорюють можливість екстрено зібратися в разі введення в Україні надзвичайного стану.

За словами співрозмовників УП, для проведення позачергового засідання керівництво фракції попросило депутатів, які перебувають за межами Києва, у будь-який момент бути готовими вийти на роботу впродовж 24 годин.

Зазначимо, надзвичайний стан в країні чи в окремих її регіонах  вводиться указом президента і підлягає затвердженню Верховною Радою. 

Роман Кравець, УП

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Теми: коронавірускарантинВерховна Рада
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