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ВР планирует собраться вне очереди - решить, как работать онлайн

Суббота, 21 марта 2020, 18:59
ВР планирует собраться вне очереди - решить, как работать онлайн

На следующей неделе Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание чтобы решить, как работать в условиях карантина.

Источники: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: В закрытых чатах депутаты фракции ведут дискуссии о том, возможно ли проводить заседание Верховной Рады дистанционно путем видеоконференций. 

В частности, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук уже подал законопроект о порядке проведения пленарных заседаний и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференций. Однако для принятия этого законопроекта депутаты должны физически собраться и принять его.

Также депутаты обсуждают возможность экстренно собраться в случае введения в Украине чрезвычайного положения.

По словам собеседников УП, для проведения внеочередного заседания руководство фракции попросило депутатов, которые находятся за пределами Киева, в любой момент быть готовыми выйти на работу в течение 24 часов.

Отметим, чрезвычайное положение в стране или в отдельных ее регионах вводится указом президента и подлежит утверждению Верховной Радой.

Роман Кравец, УП

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Темы: коронавирускарантинВерховная Рада
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