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За прогнозом НАНУ, в Україні коронавірусом може заразитися 22 млн людей – КМДА

Субота, 21 березня 2020, 19:24
За прогнозом НАНУ, в Україні коронавірусом може заразитися 22 млн людей – КМДА

За орієнтовним прогнозом Національної академії наук України, при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів коронавірусом може бути інфіковано 22,2 мільйони людей в Україні.

Джерело: Протокол № 16 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА "Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва"

Дослівно: "Зважаючи на збільшення кількості хворих на COVID-19 на території України і міста Києва та орієнтовний прогноз Національної академії наук України при низькому рівні протиепідемічних і профілактичних заходів щодо можливого інфікування 22,2 мільйонів людей в Україні, а також враховуючи кількість населення столиці, його активні міграційні процеси, питання вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, 17 березня 2020 року було розглянуто на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)".

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Деталі: Слід зазначити, що у відкритому доступі подібних прогнозів НАНУ знайти не вдалося.

Водночас 11 березня Національною академією наук України було створено робочу групу з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Її голові, Сергію Комісаренку, доручено організувати роботу з моніторингу та узагальнення інформації про темпи, географію та економічні й соціальні наслідки поширення коронавірусу SARS-CoV-2 з метою розроблення рекомендацій для керівництва держави щодо запобігання його масовому поширенню в Україні.

Також голові робочої групи доручено "організувати регулярні виступи в ЗМІ, а також розміщення

на сайті НАН України об’єктивної інформації про небезпеку, яку несе коронавірус SARS-CoV-2, заходи, які вживають вчені НАН України, ситуацію в Україні та світі із запобігання його поширенню тощо".

Крім того, Відділенню загальної біології НАН України доручено створити на базі Інституту зоології

ім.І.І.Шмальгаузена НАН України робочу групу з вивчення проблем можливого поширення коронавірусу SARS-CoV-2 серед хребетних тварин та його передачі людям.

Нагадаємо: Раніше представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт наголосив, що 80% випадків захворюваності коронавірусів проходять у легкій формі.

Українська правда

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Теми: наукакоронавірусКМДА
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