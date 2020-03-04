МОЗ: Не треба тягнути до лікарні всіх, хто бачив хворого на коронавірус

Самоізоляція вдома в умовах поширення коронавірусу є безпечною, 80% випадків захворюваності на COVID-19 проходять у легкій формі.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко і представники ЦОЗ і ВООЗ в ході брифінгу в Києві, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не повинно бути ніякої стигматизації людей за ознаками, в тому числі за наявністю хвороби. Самоізоляція вдома є безпечною. Це соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять на вулицю, не відвідують громадські місця.

У той же час у суспільстві сформувалася помилкова думка про те, що всіх, хто бачив, чув або доторкнувся до людини, коли у нього ще не було симптомів, ми повинні ізолювати в медустановах.

Ми не зможемо ізолювати всіх, це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Є чіткі алгоритми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) від 27 лютого про те, кого потрібно ізолювати. Ці питання повинні вирішувати фахівці".

Деталі: Ляшко підкреслив, що специфічної терапії для лікування хворих із вірусом COVID-19 не існує, хворим надається симптоматичне лікування.

Сімейним лікарям рекомендують починати лікування і вести медико-санітарне спостереження за кожним випадком.

За словами головного санлікаря, в разі масового поширення госпіталізація буде необов'язковою. Якщо будуть самотні випадки, проводитимуть госпіталізацію для локалізації вірусу.

У свою чергу в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін зазначив, що тестсистем для діагностики коронавірусу в країні достатньо.

Він також повідомив, що Україна очікує дві місії ВООЗ щодо готовності країни до можливого поширення коронавірусу.

Одна буде спрямована на опрацювання плану готовності держави, триватиме з четверга, 5 березня, до суботи, 7 березня. Інша – наступного тижня. Це буде місія з питань лабораторної діагностики для розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону.

Кузін наголосив, що на цей час проходить тренінг для українських лікарів-інфекціоністів спільно з офісом ЮНІСЕФ.

У свою чергу представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт наголосив: 80% випадків захворюваності коронавірусів проходять у легкій формі.

При цьому він закликав використовувати маски за призначенням і підкреслив, що їх необхідно застосовувати тільки у випадку наявності симптомів.

Що передувало: Жителя Чернівців, у якого діагностували COVID-19, госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.

Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.