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МОЗ: Не треба тягнути до лікарні всіх, хто бачив хворого на коронавірус

Середа, 4 березня 2020, 13:19
МОЗ: Не треба тягнути до лікарні всіх, хто бачив хворого на коронавірус

Самоізоляція вдома в умовах поширення коронавірусу є безпечною, 80% випадків захворюваності на COVID-19 проходять у легкій формі.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко і представники ЦОЗ і ВООЗ в ході брифінгу в Києві, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не повинно бути ніякої стигматизації людей за ознаками, в тому числі за наявністю хвороби. Самоізоляція вдома є безпечною. Це соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять на вулицю, не відвідують громадські місця.

У той же час у суспільстві сформувалася помилкова думка про те, що всіх, хто бачив, чув або доторкнувся до людини, коли у нього ще не було симптомів, ми повинні ізолювати в медустановах.

Ми не зможемо ізолювати всіх, це здорові люди, навіть якщо вони були контактними. Є чіткі алгоритми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) від 27 лютого про те, кого потрібно ізолювати. Ці питання повинні вирішувати фахівці".

Деталі: Ляшко підкреслив, що специфічної терапії для лікування хворих із вірусом COVID-19 не існує, хворим надається симптоматичне лікування.

Сімейним лікарям рекомендують починати лікування і вести медико-санітарне спостереження за кожним випадком.

За словами головного санлікаря, в разі масового поширення госпіталізація буде необов'язковою. Якщо будуть самотні випадки, проводитимуть госпіталізацію для локалізації вірусу.

У свою чергу в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін зазначив, що тестсистем для діагностики коронавірусу в країні достатньо.

Він також повідомив, що Україна очікує дві місії ВООЗ щодо готовності країни до можливого поширення коронавірусу.

Одна буде спрямована на опрацювання плану готовності держави, триватиме з четверга, 5 березня, до суботи, 7 березня. Інша – наступного тижня. Це буде місія з питань лабораторної діагностики для розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону.

Кузін наголосив, що на цей час проходить тренінг для українських лікарів-інфекціоністів спільно з офісом ЮНІСЕФ.

У свою чергу представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт наголосив: 80% випадків захворюваності коронавірусів проходять у легкій формі.

При цьому він закликав використовувати маски за призначенням і підкреслив, що їх необхідно застосовувати тільки у випадку наявності симптомів.

Що передувало: Жителя Чернівців, у якого діагностували COVID-19, госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.

Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

Теми: коронавірусCovid-2019МОЗ
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