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ЄС відкрив доступ до своїх стандартів виробництва захисних засобів від коронавірусу

Субота, 21 березня 2020, 20:32

ЄС погодився негайно надати ряд європейських стандартів для деяких медичних виробів і засобів індивідуального захисту з огляду на термінові потреби боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"У контексті коронавірусної кризи Єврокомісія працює з промисловістю і державами-членами над тим, щоб максимально збільшити доступність масок, рукавичок, халатів та іншого медичного приладдя. Зусилля включають збільшення виробництва існуючими виробниками, полегшення імпорту та активізацію альтернативних способів виробництва обладнання" - заявили в ЄК.

Зокрема, на наполегливе прохання комісії Європейський комітет зі стандартизації (CEN) і Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) у співпраці з усіма своїми членами погодилися негайно надати ряд європейських стандартів для деяких медичних виробів і засобів індивідуального захисту.

"У контексті коронавірусної кризи Єврокомісія працює з промисловістю і державами-членами над тим, щоб максимально збільшити доступність масок, рукавичок, халатів та іншого медичного приладдя. Зусилля включають збільшення виробництва існуючими виробниками, полегшення імпорту та активізацію альтернативних способів виробництва обладнання" - заявили в ЄК.

Зокрема, на наполегливе прохання комісії Європейський комітет зі стандартизації (CEN) і Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) у співпраці з усіма своїми членами погодилися негайно надати ряд європейських стандартів для деяких медичних виробів і засобів індивідуального захисту.

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