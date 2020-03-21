ЕС открыл доступ к своим стандартам производства защитных средств от коронавируса

ЕС согласился немедленно предоставить ряд европейских стандартов для некоторых медицинских изделий и средств индивидуальной защиты с учетом на срочные нужды борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Еврокомиссии.

"В контексте коронавирусного кризиса Еврокомиссия работает с промышленностью и государствами-членами над тем, чтобы максимально увеличить доступность масок, перчаток, халатов и других медицинских принадлежностей. Усилия включают увеличение производства существующими производителями, облегчения импорта и активизацию альтернативных способов производства оборудования", - заявили в ЕК.

В частности, по настоятельной просьбе комиссии Европейский комитет по стандартизации (CEN) и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) в сотрудничестве со всеми своими членами согласились немедленно предоставить ряд европейских стандартов для некоторых медицинских изделий и средств индивидуальной защиты.

"Это поможет как компаниям ЕС, так и компаниям третьих стран, которые желают производить эти изделия, быстро начать производство и более легко разместить продукцию на внутреннем рынке, обеспечивая при этом высокую степень безопасности", - пояснили в Еврокомиссии.

Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил: "Мы должны действовать коллективно, проявляя настойчивость, солидарность и смелость. Я призываю производителей увеличивать и диверсифицировать производство, опираясь на положительные примеры, например, когда текстильные и обувные производители начинают выпускать маски и халаты. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать их усилия. Я рад сообщить, что после контактов с комиссией CEN / CENELEC согласилась предоставить в свободный доступ стандарты, необходимые для того, чтобы такие компании могли производить маски и другие защитные средства"/

Напомним, компания LVMH, который владеет брендом Louis Vuitton, будет использовать свои линии для изготовления духов, чтобы начать производство дезинфицирующих средств для защиты людей от коронавируса.