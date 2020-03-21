До патрулювання міст долучають військових

Збройні Сили України з 22 березня долучаться до представників Нацполіції та Нацгвардії для патрулювання під час карантину.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, задля підтримання громадської безпеки та порядку, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах та військових гарнізонах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України".

Деталі: У Міноборони додали, що командуванням військових гарнізонів ЗС України вжито вичерпних заходів щодо забезпечення особового складу, який залучатиметься до патрулювання, засобами захисту, антисептичними та дезінфекційними речовинами.