Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К патрулированию городов приобщают военных

Суббота, 21 марта 2020, 21:19
К патрулированию городов приобщают военных

Вооруженные Силы Украины с 22 марта присоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина.

Источник: Минобороны

Дословно: "В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украина, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

Детали: В Минобороны добавили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Украинская правда
Темы: МинобороныВооруженные силыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Минобороны
Оккупанты устраивают провокации, чтобы обнаружить, кто помогает ВСУ − Маляр
Больше всего сил россияне сконцентрировали на Купянском направлении – Маляр
ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную – Маляр
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: