К патрулированию городов приобщают военных

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Суббота, 21 марта 2020, 22:19

Вооруженные Силы Украины с 22 марта присоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина.

Источник: Минобороны

Дословно: "В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украина, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

Детали: В Минобороны добавили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет вовлекаться в патрулирование, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Украинская правда
Темы: Минобороны Вооруженные силы карантин


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