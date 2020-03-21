У медиків "швидких" в рази менше засобів захисту від коронавірусу, ніж потрібно

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Субота, 21 березня 2020, 23:58

Підрозділи станцій швидкої медичної допомоги у Київській області забезпечені засобами захисту у кількості, значно меншій від потреб ШМД.

Джерело: зведення Ситуаційного центру ГУ Нацполіціі в Київській області станом на 21 березня, опубліковане ZN.ua

Деталі: Згідно з інформацією, наданою територіальними підрозділами, медики регіону забезпечені тисячі тридцять сім захисними комплектами - комбінезон з бахилами при потребі в 5 154 шт, протиаерозольними респіраторами - 241 шт. (Потреба - 4 463 шт), захисними окулярами - 456 шт. при потребі в 1 138 шт.

Дослівно: "Рукавички латексні - 12 160 пар (потрібно - 12 224), засоби для обробки рук - 153 л. (потрібно - 706 л.), засоби дезінфекції транспорту - 1573 л. (потрібно - 482)".

Щодо наявності тест-систем з виявлення  коронавирусной інфекції і потреба станцій ШМД в протиепідеміологічних засобах захисту, в наявності - 173 комплекти: 23 комплекти - "Білоцерківська міська лікарня №3", 85 комплектів у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, 25 комплектів - в Ірпінській ЦМЛ, 23 комплекти - в Обухівській ЦРЛ".

 
 

Теми: коронавірус карантин медицина Київська область поліція


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