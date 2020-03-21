Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У медиків "швидких" в рази менше засобів захисту від коронавірусу, ніж потрібно

Субота, 21 березня 2020, 22:58
У медиків швидких в рази менше засобів захисту від коронавірусу, ніж потрібно

Підрозділи станцій швидкої медичної допомоги у Київській області забезпечені засобами захисту у кількості, значно меншій від потреб ШМД.

Джерело: зведення Ситуаційного центру ГУ Нацполіціі в Київській області станом на 21 березня, опубліковане ZN.ua

Деталі: Згідно з інформацією, наданою територіальними підрозділами, медики регіону забезпечені тисячі тридцять сім захисними комплектами - комбінезон з бахилами при потребі в 5 154 шт, протиаерозольними респіраторами - 241 шт. (Потреба - 4 463 шт), захисними окулярами - 456 шт. при потребі в 1 138 шт.

Дослівно: "Рукавички латексні - 12 160 пар (потрібно - 12 224), засоби для обробки рук - 153 л. (потрібно - 706 л.), засоби дезінфекції транспорту - 1573 л. (потрібно - 482)".

Щодо наявності тест-систем з виявлення  коронавирусной інфекції і потреба станцій ШМД в протиепідеміологічних засобах захисту, в наявності - 173 комплекти: 23 комплекти - "Білоцерківська міська лікарня №3", 85 комплектів у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, 25 комплектів - в Ірпінській ЦМЛ, 23 комплекти - в Обухівській ЦРЛ".

Деталі: Наразі, за інформацією Ситуаційного центру, на території області в наявності 925 місць у 10 медичних установах для обсервації осіб, які перебували в контакті з інфікованими на коронавірус і 211 місць у 13 медичних установах для тимчасової ізоляції осіб з ознаками COVID -19.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинмедицинаКиївська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
Усі новини...
Реклама: