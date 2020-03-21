У медиків "швидких" в рази менше засобів захисту від коронавірусу, ніж потрібно

Підрозділи станцій швидкої медичної допомоги у Київській області забезпечені засобами захисту у кількості, значно меншій від потреб ШМД.

Джерело: зведення Ситуаційного центру ГУ Нацполіціі в Київській області станом на 21 березня, опубліковане ZN.ua

Деталі: Згідно з інформацією, наданою територіальними підрозділами, медики регіону забезпечені тисячі тридцять сім захисними комплектами - комбінезон з бахилами при потребі в 5 154 шт, протиаерозольними респіраторами - 241 шт. (Потреба - 4 463 шт), захисними окулярами - 456 шт. при потребі в 1 138 шт.

Дослівно: "Рукавички латексні - 12 160 пар (потрібно - 12 224), засоби для обробки рук - 153 л. (потрібно - 706 л.), засоби дезінфекції транспорту - 1573 л. (потрібно - 482)".

Щодо наявності тест-систем з виявлення коронавирусной інфекції і потреба станцій ШМД в протиепідеміологічних засобах захисту, в наявності - 173 комплекти: 23 комплекти - "Білоцерківська міська лікарня №3", 85 комплектів у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, 25 комплектів - в Ірпінській ЦМЛ, 23 комплекти - в Обухівській ЦРЛ".

Деталі: Наразі, за інформацією Ситуаційного центру, на території області в наявності 925 місць у 10 медичних установах для обсервації осіб, які перебували в контакті з інфікованими на коронавірус і 211 місць у 13 медичних установах для тимчасової ізоляції осіб з ознаками COVID -19.