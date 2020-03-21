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У медиков "скорой" в разы меньше средств защиты от коронавируса, чем нужно

Суббота, 21 марта 2020, 22:58
У медиков скорой в разы меньше средств защиты от коронавируса, чем нужно

Подразделения станции скорой медпомощи в Киевской области обеспечены средствами защиты в количестве, значительно меньшем от потребностей СМП. 

Источник: сводка Ситуационного центра ГУ Нацполиции в Киевской области по состоянию на 21 марта, опубликованная ZN.ua

Детали: Согласно информации, предоставленной территориальными подразделениями, медики региона обеспечены  1037 защитными комплектами - комбинезон с бахилами при потребности в  5 154 шт, противоаэрозольными респираторами – 241 шт. (потребность - 4 463 шт), защитными очками – 456 шт. при потребности в 1 138 шт. 

Дословно: "Перчатки латексные – 12 160 пар (нужно - 12 224), средства для обработки рук – 153 л. (нужно -706), средства дезинфекции транспорта – 1573л. (нужно – 482)".

Относительно наличия тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции и потребность станций СМП в противоэпидемиологических средствах защиты, в наличии - 173 комплекта: 23 комплекта КНП "Белоцерковская городская больница №3", 85 комплектов в Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, 25 комплектов в Ирпенской ЦГБ,  23 комплекта в Обуховской ЦРБ".  

Детали: В настоящее время, согласно информации Ситуационного центра, на территории области 925 мест в 10 медицинских учреждениях для обсервации лиц, находившихся в контакте с инфицированными коронавирусом и 211 мест в 13 медицинских учреждениях для временной изоляции лиц с признаками COVID-19. 

 
 

Темы: коронавирускарантинмедицинаКиевская областьполиция
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