У медиков "скорой" в разы меньше средств защиты от коронавируса, чем нужно

Подразделения станции скорой медпомощи в Киевской области обеспечены средствами защиты в количестве, значительно меньшем от потребностей СМП.

Источник: сводка Ситуационного центра ГУ Нацполиции в Киевской области по состоянию на 21 марта, опубликованная ZN.ua

Детали: Согласно информации, предоставленной территориальными подразделениями, медики региона обеспечены 1037 защитными комплектами - комбинезон с бахилами при потребности в 5 154 шт, противоаэрозольными респираторами – 241 шт. (потребность - 4 463 шт), защитными очками – 456 шт. при потребности в 1 138 шт.

Дословно: "Перчатки латексные – 12 160 пар (нужно - 12 224), средства для обработки рук – 153 л. (нужно -706), средства дезинфекции транспорта – 1573л. (нужно – 482)".

Относительно наличия тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции и потребность станций СМП в противоэпидемиологических средствах защиты, в наличии - 173 комплекта: 23 комплекта КНП "Белоцерковская городская больница №3", 85 комплектов в Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, 25 комплектов в Ирпенской ЦГБ, 23 комплекта в Обуховской ЦРБ".